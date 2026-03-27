Si cercano volontari per il servizio civile all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti

L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Forlì-Cesena ha aperto le iscrizioni per il servizio civile, rivolta ai giovani interessati a svolgere un’esperienza nel settore sociale. La proposta prevede attività di supporto alle persone con disabilità visiva e si rivolge a chi desidera contribuire a iniziative di assistenza e inclusione. Le domande di partecipazione sono aperte fino a una data stabilita.

“Il percorso - viene spiegato - avrà una durata di dodici mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile pari a 519,47 euro" “Il Servizio civile universale - spiega una nota - rappresenta infatti un’importante occasione per acquisire competenze, crescere personalmente e contribuire concretamente all’inclusione. Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni (non aver compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda), desiderosi di mettersi in gioco in un contesto ricco di relazioni e valore umano. La Sezione propone progetti inseriti in due programmi: “Low vision”, con il progetto “Borea” che prevede l’impiego di due volontari (di cui uno con minori opportunità – Gmo), e “Vedere oltre”, con il progetto “Sight First”, destinato a un volontario”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Si cercano volontari per il servizio civile all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Articoli correlati Unione italiana ciechi ipovedenti Brindisi: aperte candidature Servizio civileBRINDISI - Servizio civile universale: apertura candidature presso Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti sezione di Brindisi. Terni, conferenza Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per la prevenzione al glaucoma: "Malattia silenziosa che colpisce migliaia di persone"A Terni riflettori accesi sulla prevenzione del glaucoma in occasione della settimana mondiale dedicata a una delle principali cause di cecità... Tutti gli aggiornamenti su Si cercano volontari per il servizio... Temi più discussi: Terralba, cercasi 5 volontari per i progetti di servizio civile - L'Unione Sarda.it; Bocce al buio; Il Comune cerca giovani volontari; La cominità Papa Giovanni XXIII cerca volontari. Si cercano volontari. L’incontroBasta un semplice corso per migliorare la qualità di vita delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale. C’è tempo fino al 2 febbraio per iscriversi ai nuovi corsi di formazione ... lanazione.it Si cercano volontari per ripulire il campo da calcioIl campetto torna all’attività per ospitare l’anniversario dell’Oratorio di Santa Maria e ricordare alcune figure storiche del quartiere della Trinità. L’occasione per rilanciare l’area sportiva ... lanazione.it Lascito del progetto "Crescere comunità insieme" nell'@Unione Montana Mondolè una premialità di 100.000 euro: una parte sarà dedicata alla valorizzazione del Kyè come elemento identitario Comune di Frabosa Sottana - facebook.com facebook Un’altra grana per il governo Sì, alla direttiva anticorruzione dell’Unione Europea Ma in Italia è lite sull’abuso d’ufficio Francesca Basso, @Corriere x.com