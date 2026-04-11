A Lucca, cinque giovani sono stati colpiti dal provvedimento di Daspo urbano dopo aver commesso furti in una discoteca durante la notte di Pasqua. La polizia ha identificato i responsabili e adottato le misure per allontanarli dai locali pubblici, in seguito alle denunce di furto di catenine d’oro e altri oggetti dal collo dei clienti. Il provvedimento resterà in vigore per un periodo stabilito dalla legge.

Lucca, 11 aprile 2026 - È arrivato il Dacur (il daspo urbano) per i cinque giovani individuati dopo i furti in discoteca nella notte di Pasqua. Una misura che segna un punto fermo nella vicenda e punta a prevenire nuovi episodi simili. I fatti risalgono a circa una settimana fa, in una nota discoteca di Piano di Coreglia. A far scattare l’intervento erano stati gli addetti alla sicurezza del locale, che avevano segnalato movimenti sospetti ai militari della Stazione Carabinieri di Coreglia Antelminelli e della Compagnia di Castelnuovo Garfagnana. Sul posto, i militari avevano raccolto le testimonianze delle vittime, che avevano denunciato il furto con strappo di catenine d’oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La banda dei furti in discoteca, via le catenine d’oro dal collo. Scattano cinque Daspo

Rapinavano anziani strappando dal collo catenine e monili d’oro: presa la bandaRavenna, 3 marzo 2026 – Sono tutte ritenute responsabili di un serie di rapine consumate ai danni di anziani le quattro persone straniere sottoposte,...

Operazione “oro rosso”: smantellata la banda dei furti di rame e metalliI carabinieri della compagnia di Casarano hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di un gruppo criminale specializzato in furti di rame...

Temi più discussi: Bancomat sradicati e inseguimenti nella notte: così finisce la corsa della banda | VIDEO; Il rumore nel capannone e poi la fuga nei campi: così è finita la corsa della banda dei pezzi di ricambio; È tornata la banda dei ladri delle Fiat 600: ennesimo furto in centro storico; Furti in casa, alla Spezia smantellata una banda: colpi in tutta la Liguria.

La banda dei furti in discoteca, via le catenine d’oro dal collo. Scattano cinque DaspoProvvedimento del Questore dopo i colpi nella notte di Pasqua a Piano di Coreglia. Vittime derubate con la tecnica dell’accerchiamento ... lanazione.it

Smantellata la banda dei furti d’auto, ladri trattati come dipendenti con anche le ferieSmantellata un’organizzazione nel Foggiano, capace di rubare dieci auto a notte. I componenti erano veri dipendenti con turni, ferie e riposi ... virgilio.it

Scattano le opere di riqualificazione e sostituzione della pavimentazione stradale in asfalto - facebook.com facebook

Nuove regole per lo smart working: dal 7 aprile scattano sanzioni per le aziende. Il datore di lavoro dovrà informare i lavoratori sui rischi del lavoro agile ed il lavoratore è chiamato a un ruolo attivo nella gestione. x.com