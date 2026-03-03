Rapinavano anziani strappando dal collo catenine e monili d’oro | presa la banda

Quattro persone straniere sono state fermate dai Carabinieri di Ravenna con l’accusa di aver rapinato anziani, strappando catenine e monili d’oro dal collo. Le autorità ritengono che siano responsabili di una serie di rapine commesse ai danni di persone più anziane nella zona. Le indagini hanno portato al loro fermo di indiziato di delitto.

Ravenna, 3 marzo 2026 – Sono tutte ritenute responsabili di un serie di rapine consumate ai danni di anziani le quattro persone straniere sottoposte, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna, a fermo di indiziato di delitto. Le pattuglie dell'Arma sono intervenute presso un supermercato cittadino, dove un addetto alla sicurezza aveva bloccato quattro stranieri (due uomini e due donne) sorpresi a gravitare con fare sospetto attorno ad alcuni anziani nel tentativo di derubarli. Il quartetto, privo di documenti, è stato identificato a bordo di un'auto con targa spagnola e condotto presso gli uffici del Comando Provinciale.