En-Nesyri Juve non solo i bianconeri sul marocchino | un altro club sta facendo sul serio Ora si attende la decisione dell’attaccante Le ultime

L'interesse per En-Nesyri da parte della Juventus continua a essere un tema di discussione, ma non è l’unico club a seguire attentamente il marocchino. Al momento, si attende una decisione da parte dell’attaccante, mentre le trattative e le valutazioni tra le varie squadre proseguono. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti che potrebbero influenzare il futuro del giocatore e le eventuali strategie di mercato.

En-Nesyri Juve, il marocchino resta un profilo da attenzionare in casa bianconera. Anche se nelle ultime ore si è inserita l’Aston Villa. Il mercato degli attaccanti sta entrando in una fase caldissima e il nome che sta agitando le scrivanie dei direttori sportivi è quello del centravanti marocchino in forza al Besiktas. Le ultime indiscrezioni confermano che Youssef En-Nesyri deciderà presto il suo futuro, con diversi club interessati a garantirsi le prestazioni di un bomber capace di fare la differenza sia nel gioco aereo che nella profondità. La pista che porta a un possibile approdo di En-Nesyri alla Juve continua ad essere assolutamente percorribile, ma i bianconeri devono fare i conti con un inserimento prepotente dalla Premier League: infatti, secondo le informazioni di Romano, dopo Napoli e il club torinese, anche l’Aston Villa ha chiamato nelle ultime 24 ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri Juve, svolta nelle ultime ore: i bianconeri hanno preso una decisione. Cosa sta succedendoNelle ultime ore, la Juventus ha ripreso i contatti con En-Nesyri, attaccante marocchino ex Siviglia.

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce apre alla formula richiesta dai bianconeri: l’attaccante convince Spalletti. Le ultimeIl Fenerbahçe ha manifestato apertura verso la richiesta della Juventus riguardo a En-Nesyri, ritenuto un possibile piano B per l’attacco.

Argomenti discussi: Mercato Juve, le ultime news sull'attaccante: come stanno le cose; La Juventus avanza per En-Nesyri: sorpasso su Mateta, i dettagli della possibile operazione col Fenerbahce; Juve, nuovo rilancio per Mateta ma al Palace ancora non basta. En-Nesyri è il piano b; Calciomercato Juve, muro Mateta: per ora è stop. Sale En-Nesyri, torna di moda Gudmundsson.

Juventus, braccio di ferro per Mateta: ha chiesto la cessione, muro del Crystal Palace e avanza la pista En-NesyriLa situazione Mateta comincia a complicarsi per la Juventus. Come riportato anche da Fabrizio Romano, l' Aston Villa si è inserito con decisione sul giocatore offrendo uno scambio al Crystal Palace . msn.com

En Nesyri-Juve, si può chiudere in prestito seccoYoussef En-Nesyri, attaccante marocchino classe 1997 del Fenerbahce, starebbe scavalcando Mateta del Crystal Palace nella lista delle preferenze della Juventus, o, almeno, lo starebbe facendo ... tuttojuve.com

