Locatelli amaro dopo Juve Galatasaray | Mi viene da piangere! Abbiamo dato il cuore e l’anima gli errori possono succedere Ora dobbiamo fare questa cosa
Locatelli a Prime: «Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto. Roma? Ora dobbiamo fare una cosa»di Redazione JuventusNews24Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato a Prime Video nel post partita della gara con il Galatasaray.
Amarezza Juve, Locatelli: "Mi viene da piangere". Gatti: "Abbiamo dato tutto"L'amarezza e la delusione cacciano in un angolo lo sfinimento per una battaglia di centoventi minuti, persa, ma solo nel punteggio.
