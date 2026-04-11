Kimi Antonelli la storia di un predestinato salito su un kart già a un anno

Kimi Antonelli ha iniziato a guidare un kart già all'età di un anno. A nove anni ha raggiunto un'auto di lusso, una Lamborghini, e a 12 è stato firmato un contratto con il team Mercedes. Oggi, a 19 anni, è in testa al campionato mondiale di moto. La sua carriera ha seguito un percorso rapido e continuo, passando da piccoli passi a traguardi importanti nel mondo delle competizioni.

Le tende dei kartodromi erano casa sua. Da bambino, Andrea Kimi Antonelli ci viveva dentro, correndo con entusiasmo da un meccanico a un altro, mettendosi in punta di piedi per studiare al loro fianco ogni dettaglio di un mondo che era già allora tutta la sua vita. Aveva solo un anno quando papà Marco, ex pilota e proprietario del team Antonelli Motorsport, lo mise per la prima volta su un kart. “Eravamo sul circuito di Sarno, in provincia di Salerno e suo padre lo prese in braccio per fare un giro di pista - racconta mamma Veronica -. Quando si fermarono, Andrea aveva le mani strette intorno al volante e rideva, non voleva più scendere”. Per Veronica il suo bambino, piccolo ed entusiasta davanti a una velocità che incontrava lì per la prima volta e che non avrebbe più lasciato, era e sarà sempre Andrea.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kimi Antonelli, la storia di un predestinato salito su un kart già a un anno Leggi anche: Mamma Veronica: "Il mio Kimi a un anno sul kart col papà, ed era già felice..." Kimi Antonelli e la residenza a San Marino, il Titano festeggia: “Talento fuori dal comune, un predestinato”San Marino, 15 marzo 2026 – La bandiera a scacchi di Shanghai segna il termine di un’astinenza durata esattamente due decenni per l’automobilismo... GP Cina, Kimi Antonelli alla prima vittoria in F1: Toto Wolff lo esalta dopo la gara