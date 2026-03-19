Mamma Veronica | Il mio Kimi a un anno sul kart col papà ed era già felice
La mamma di Antonelli ha condiviso alcuni ricordi legati alla passione del figlio per il kart, raccontando di averlo visto in azione con il papà a un anno di età e di come fosse già felice in quella fase. Ha anche descritto una gara vista da sola, ma l’ultimo giro con sua figlia le ha fatto provare un’emozione intensa e condivisa.
Per mamma Veronica non cambia niente. Andrea Kimi Antonelli è sempre "Andy", il suo ragazzo veloce. Il figlio che ha cresciuto tra le tende dei kartodromi di tutta Europa, abituandosi presto all’idea di vederlo partire e tornare, guardandolo crescere con educazione e maturità: "Questa per me è la cosa più importante – racconta, a pochi giorni dalla prima vittoria del figlio in Formula 1 —, voglio che sia felice in quello che fa e abbia risultati, ma il vero orgoglio è quando mi dicono 'è davvero un bravo ragazzo'". Per me il massimo è quando mi dicono che ho un figlio molto educato, gentile e di cuore. Questo è ciò che mi interessa 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Leggi anche: Kimi Antonelli e cuore di mamma Veronica: “Orgogliosa del mio Andy. Però accorciate le gare!”
Kimi Antonelli, mamma Veronica: “Ho visto in tv le lacrime del mio Andy, e abbiamo pianto tutti di gioia”Bologna, 15 marzo 2026 - “Quando abbiamo visto Andrea piangere, a quel punto abbiamo mollato anche noi”.
Contenuti e approfondimenti su Mamma Veronica
Temi più discussi: Kimi Antonelli, mamma Veronica: Ho visto in tv le lacrime del mio Andy, e abbiamo pianto tutti di gioia; Il mio piccolo uomo. E dicevano fosse presto; Kimi Antonelli, mamma Veronica: Ha fatto una cosa grande e bella. Gli ho preparato la gramigna; Kimi, l'abbraccio commovente di mamma Veronica: Quando l'ho visto piangere...
Kimi Antonelli e cuore di mamma Veronica: Orgogliosa del mio Andy. Però accorciate le gare!La madre del pilota bolognese che ha trionfato nel Gp di Cina: fiera che la gente dica che è un ragazzo bravo ed educato. Io e la sorellina Maggie ci siamo commosse quando l’abbiamo visto piangere ... msn.com
Kimi Antonelli, chi è mamma Veronica PomaroDonna molto sensibile ma determinata, Veronica Pomaro, la madre di Andrea Kimi Antonelli è una figura importantissima per il pilota ... dilei.it
PARLA LA MAMMA DI ANTONELLI - Dopo la vittoria in Formula 1, mamma Veronica non trattiene l’orgoglio… ma anche un po’ di ironia: “Kimi Certo che sono orgogliosa. Però accorciate le gare! Sono troppo lunghe e io sono ancora giovane per farmi ve - facebook.com facebook
#Antonelli è tornato a Bologna: ad accoglierlo sua mamma Veronica Poi il pensiero di Kimi va a Sinner #F1 x.com