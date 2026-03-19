La mamma di Antonelli ha condiviso alcuni ricordi legati alla passione del figlio per il kart, raccontando di averlo visto in azione con il papà a un anno di età e di come fosse già felice in quella fase. Ha anche descritto una gara vista da sola, ma l’ultimo giro con sua figlia le ha fatto provare un’emozione intensa e condivisa.

Per mamma Veronica non cambia niente. Andrea Kimi Antonelli è sempre "Andy", il suo ragazzo veloce. Il figlio che ha cresciuto tra le tende dei kartodromi di tutta Europa, abituandosi presto all’idea di vederlo partire e tornare, guardandolo crescere con educazione e maturità: "Questa per me è la cosa più importante – racconta, a pochi giorni dalla prima vittoria del figlio in Formula 1 —, voglio che sia felice in quello che fa e abbia risultati, ma il vero orgoglio è quando mi dicono 'è davvero un bravo ragazzo'". Per me il massimo è quando mi dicono che ho un figlio molto educato, gentile e di cuore. Questo è ciò che mi interessa 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mamma Veronica: "Il mio Kimi a un anno sul kart col papà, ed era già felice..."

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