Kiev si sveglia al buio. Nella mattinata del 1° febbraio 2026, la città ha vissuto ore senza corrente, colpendo gran parte della capitale ucraina. La tensione cresce in un momento di tregua fragile e di guerra che ancora tarda a trovare stabilità. La gente si muove tra strade deserte e negozi chiusi, mentre le autorità cercano di capire cosa abbia causato il blackout improvviso. La situazione resta difficile, e il rischio di nuovi disagi è dietro l’angolo.

Kiev è rimasta al buio per diverse ore nella mattinata del 1° febbraio 2026, colpita da un blackout che ha interessato gran parte della capitale ucraina. L’interruzione della corrente elettrica, causata da un attacco mirato alle infrastrutture energetiche, si è verificata in un momento di grande fragilità: il paese è ancora immerso in una tregua instabile, che non ha portato alcun ritorno alla normalità ma solo una pausa momentanea nei combattimenti. Il gelo invernale, che ha raggiunto i -20 gradi in alcune zone, ha aggravato la situazione, mettendo a dura prova le capacità di sopravvivenza dei civili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Al freddo della guerra, Kiev affronta blackout e tensioni in una tregua fragile e instabile.

