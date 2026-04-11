Tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa ma i filorussi denunciano violazioni di Kiev Morti e attacchi nelle ore precedenti

Nelle ore precedenti alla breve tregua annunciata da Vladimir Putin per la Pasqua ortodossa, Russia e Ucraina si sono scambiate attacchi con droni. La tregua, della durata di 32 ore, avrebbe dovuto iniziare alle 15 e terminare alle 23 del 13 aprile, ma nelle ore antecedenti ci sono stati segnalati attacchi e violazioni, con morti e danni nelle zone coinvolte. I filorussi hanno denunciato comportamenti non conformi da parte di Kiev.

Russia e Ucraina si sono scambiate attacchi con droni nelle ore precedenti a un breve cessate il fuoco annunciato da Vladimir Putin per la Pasqua ortodossa, in programma per 32 ore con inizio previsto alle 15 ora italiana e fine alle 23 del 13 aprile. E anche dopo che era scattata la tregua, i filorussi hanno accusato le forze di Kiev di averla violata colpendo con un drone la città di Nova Kakhovka, nella regione di Kherson occupata dalle forze di Mosca. Lo scrive la Tass citando il capo filorusso ad interim del distretto urbano di Nova Kakhovka, Volodymyr Ohanesov. “Tre auto e un’abitazione sono state danneggiate. Una persona è rimasta ferita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa, ma i filorussi denunciano violazioni di Kiev. Morti e attacchi nelle ore precedenti Tregua in vigore in Ucraina, ma filorussi denunciano prime violazioniScattata la tregua di Pasqua in Ucraina, ma le forze di Kiev l'avrebbero già violata colpendo con un drone la città di Nova Kakhovka, nella regione... Ucraina, tregua di 32 ore per la Pasqua ortodossa. Zelensky: “Putin può farla durare”(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto favorevolmente il cessate il fuoco di 32 ore che il leader del Cremlino Vladimi...