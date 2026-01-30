Tra Hong Kong e le Isole Vergini, si apre un nuovo capitolo per Khaby Lame. L’influencer più seguito al mondo sembra aver siglato un accordo da capogiro, ma ancora non è chiaro cosa ci sia dietro. Si parla di una cessione o di un investimento importante, e il suo nome torna al centro di voci che lo dipingono come un genio finanziario o forse solo come parte di una bolla speculativa. La notizia scuote i suoi fan e gli esperti del settore, mentre il mistero sulla reale portata di questa operazione resta aperto.

Tra Hong Kong e le Isole Vergini spunta un accordo da capogiro: l’influencer più seguito al mondo “vende” la sua. Tra Hong Kong e le Isole Vergini spunta un accordo da capogiro: l’influencer più seguito al mondo “vende” la sua immagine, ma i conti non tornano proprio a tutti. L’operazione che sta scuotendo i corridoi di Wall Street puzza di fumo e speculazione lontano un miglio, eppure i numeri dichiarati alla SEC sono da capogiro. Khaby Lame, il re dei video muti, ha appena siglato un accordo con la Rich Sparkle Holdings — una società di Hong Kong che, fino a ieri, stampava prospetti informativi — valutando i suoi diritti d’immagine la bellezza di 975 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Khaby Lame e il mistero del miliardo di dollari: genio finanziario o bolla speculativa?

Approfondimenti su Khaby Lame

Khaby Lame, influencer italiano-senegalese, ha raggiunto un patrimonio di quasi un miliardo di dollari.

Khaby Lame, celebre per la sua semplicità e successo globale, ha venduto la sua società per circa un miliardo di dollari.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Khaby Lame

Argomenti discussi: Khaby Lame, il TikToker più seguito al mondo e l'affare da un miliardo: brochure finanziarie, soci cinesi e scatole societarie, cosa c'è dietro; Khaby Lame e il gemello Ai. L’affare è un mistero ma il mercato delle identità digitali è realtà; Khaby Lame vale un sacco di soldi; Khaby Lame avrebbe venduto la sua società per 975 milioni di dollari: cosa sappiamo.

Khaby Lame, il TikToker più seguito al mondo e l’affare da un miliardo: brochure finanziarie, soci cinesi e scatole societarie, cosa c’è dietroRich Sparkle Holdings ha annunciato l’acquisto della società che detiene i diritti d’immagine di Lame per 975 milioni. Ma il prezzo sarà pagato tutto in azioni e sarà quindi Lame a controllare il grup ... corriere.it

Khaby Lane e la star del TikTok cinese, cosa c’è dietro l’operazione per il polo degli influencerUna sconosciuta società di Hong Kong quotata in Usa lancia un’operazione di quasi un miliardo di dollari – ma solo sulla carta – che farebbe ricco il creator ... repubblica.it

Da Chivasso a Wall Street: Khaby Lame e la scommessa da 975 milioni che trasforma un creator in asset finanziario - facebook.com facebook

L’Ice in Italia. La Spagna apre ai migranti. Khaby Lame Mr Miliardo x.com