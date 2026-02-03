William e Kate Middleton condividono il letto con il loro cane Orla. È il principe stesso a confessarlo, rompendo l’immagine di perfezione che circonda i reali. La coppia, come molte persone, ha le sue abitudini, anche se si tratta di membri della famiglia reale.

© Amica.it - William e Kate hanno l'abitudine di dormire con il loro cane Orla nel letto. A rivelarlo proprio il principe

William e Kate hanno sempre condiviso la loro vita con i loro animali domestici.

Il desiderio del cane di dormire nel letto con il proprietario deriva spesso dal suo bisogno di sentirsi sicuro e vicino a voi.

