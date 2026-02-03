William e Kate hanno l' abitudine di dormire con il loro cane Orla nel letto A rivelarlo proprio il principe
William e Kate Middleton condividono il letto con il loro cane Orla. È il principe stesso a confessarlo, rompendo l’immagine di perfezione che circonda i reali. La coppia, come molte persone, ha le sue abitudini, anche se si tratta di membri della famiglia reale.
Corte che vai, usanza che trovi. Sangue blu o no, anche i royal sviluppano abitudini particolari. Kate Middleton e il principe William, ad esempio, avvezzi a un’usanza particolare quando vanno a letto come da loro stessi rivelato William, Kate e quell’usanza particolare in camera da letto. L’estate scorsa, il principe William, 43 anni, si è lasciato sfuggire un dettaglio sulle modalità con cui va a dormire con la moglie Kate Middleton 44. Una curiosa abitudine raccontata durante un evento ufficiale e che, da allora, continua ciclicamente a tornare sulla scena mediatica. Secondo quanto rivelato dal padre di George, Charlotte e Louis, il futuro re non condivide il letto non solo con la moglie, ma anche con un altro membro della famiglia. 🔗 Leggi su Amica.it
William e Kate hanno sempre condiviso la loro vita con i loro animali domestici.
Il desiderio del cane di dormire nel letto con il proprietario deriva spesso dal suo bisogno di sentirsi sicuro e vicino a voi.
