in scozia con william kate middleton ha rivelato che cosa si trova sul letto della principessa charlotte leggi su amicait

Durante il loro tour in Scozia, William e Kate Middleton hanno condiviso alcuni dettagli sulla principessa Charlotte, incluso ciò che si trova sul suo letto. L’evento ha rappresentato un momento di incontro pubblico e di rafforzamento dei legami istituzionali, in un contesto di impegni serrati e visite ufficiali. Per saperne di più, leggi l’articolo su Amica.it.

È stato un tour de force quello di William e Kate in Scozia. Una giornata piena di eventi in agenda, utile a tessere quelle pubbliche relazioni che tanto fanno bene alla monarchia. Martedì 20 gennaio il principe e la principessa del Galles sono volati, in veste di Duca e Duchessa di Rothesay – questo il loro titolo in quell’area nel nord del Regno Unito – a Stirling, a nord di Glasgow. L’obiettivo? Incontrare alcuni atleti britannici in vista delle imminenti Olimpiadi invernali, al via all’inizio di febbraio a Milano-Cortina. Quando sono in Scozia, William e Kate, 43 e 44 anni, hanno il titolo di Duca e Duchessa di Rothesay (foto Getty Images) È alla National Curling Academy, infatti, che Kate e William hanno potuto chiacchierare con i membri delle squadre di curling – uno sport nato in Scozia nel XVI secolo -, esponenti dei due team che verranno in Italia in rappresentanza del Regno Unito. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In Scozia con William, Kate Middleton ha rivelato che cosa si trova sul letto della principessa Charlotte.

A fine ottobre Kate Middleton e il principe William hanno traslocato al Forest Lodge con i bambini.

La Principessa Charlotte ha catturato l’attenzione con un cappotto che richiama fedelmente quelli indossati da Kate MiddletonDurante la messa di Natale, la Principessa Charlotte ha indossato un cappotto che richiama con fedeltà lo stile di Kate Middleton, sottolineando l’evoluzione e la continuità dell’abbigliamento reale.

