Premier League di Karate Maresca e Sabatino fanno bronzo a Istanbul

La Premier League di Karate a Istanbul si è conclusa con due medaglie di bronzo per gli atleti italiani Maresca e Sabatino, confermando la crescita della nazionale nel panorama internazionale.

Istanbul – Si è conclusa con due podi italiani l’avventura degli atleti tricolori alla Premier League di Karate, a Istanbul. Nella prima tappa del circuito iridato WKF, sono arrivate due medaglie di bronzo nel kumite maschile. A salire sul podio sono stati Luca Maresca nei 67 kg e Christian Sabatino nei 60. Il primo azzurro, capitano della Nazionale di Kumite, ha vinto con il cinese di Taipei Cheng-Chung Shih 6-3, mentre il secondo atleta italiano ha fatto sua la medaglia conquistando il match con il greco Christos-Stefanos Xenos, già campione del mondo 2023, 5-4. La competizione si è conclusa con tre finali per il bronzo avute e due medaglie in bacheca per l’Italia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

L’Italia conclude la tappa di Istanbul della Premier League di karate 2026 con due medaglie di bronzo.

La prima tappa della Premier League di karate 2026 ha avuto inizio a Istanbul, riunendo i migliori atleti internazionali delle diverse specialità e categorie.

