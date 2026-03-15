Karate | Italia altre tre finali guadagnate nella Premier League di Roma Brillano Fiore Ghinami e Avanzini

In questa seconda giornata della tappa romana della Premier League 2026 di karate, l’Italia ha conquistato altre tre finali. Gli atleti Fiore, Ghinami e Avanzini hanno ottenuto risultati significativi, confermando la buona performance della squadra italiana. Dopo gli ottimi risultati di venerdì, anche sabato 14 marzo si è concluso con successi per i rappresentanti italiani in diverse categorie.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella giornata di venerdì, anche sabato 14 marzo sorride all’Italia del karate, impegnata nella seconda giornata della tappa romana della Premier League 2026. In totale sono tre le finali ottenute dai colori azzurri: una per l’oro e due per il bronzo. Questo, come indicato dalla FIJLKAM, il programma degli azzurri che parteciperanno a ben nove finali su trenta (gli orari sono indicativi): Jannik Sinner domina ancora Zverev e si qualifica per la finale a Indian Wells! Jannik Sinner raggiunge per la prima volta in carriera la finale al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 2. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate: Italia, altre tre finali guadagnate nella Premier League di Roma. Brillano Fiore, Ghinami e Avanzini Articoli correlati Karate: l’Italia parte ottenendo tre finali per il podio nella Premier League di IstanbulLa prima tappa della Premier League 2026 di karate si è ufficialmente aperta a Istanbul. Premier League di Karate a Ostia, Fiore in finale per l’oro nel kumite. Ghinami punta al podio nel kataOstia, 14 marzo 2026 – E’ stata una seconda giornata di altissimo livello tecnico alla Premier League di Karate a Ostia, che si concluderà domani 15... Aggiornamenti e notizie su Premier League di Temi più discussi: Presentata al CONI la Premier League di Roma: tutto pronto per la grande tappa mondiale di karate; Pressione, identità e consapevolezza: i tre volti dell’Italia del karate arrivano a Roma; Premier League di Karate a Ostia, l’Italia conquista sei finali nella prima giornata di gare; Karate Premier Camp: al PalaPellicone uno spazio che unisce tutte le nazioni. Karate Premier League di Roma: Fiore in finale per l’oro, Ghinami e Avanzini per il bronzoAncora segnali molto positivi per l’Italia nella seconda giornata della Premier League di Roma, dedicata alle eliminatorie – fino alle semifinali comprese – del kata maschile e di alcune categorie di ... repubblica.it La Premier League fa tappa in Italia: la presentazione dell’evento a RomaNel Salone d’Onore del CONI è stata presentata oggi la tappa romana della Karate 1 – Premier League, che si disputerà al PalaPellicone di Ostia dal 13 al 15 mar ... sportface.it Un episodio decisamente insolito è accaduto prima della sfida di Premier League tra Chelsea e Newcastle #SportMediaset - facebook.com facebook Andata disastrosa per le squadre di Premier League: Tottenham 2-5 Chelsea 2-5 Newcastle 1-1 Arsenal 1-1 City 0-3 Liverpool 0-1 @ChampionsLeague x.com