Dopo la partita tra Juve e Galatasaray, si parla delle condizioni del difensore francese coinvolto in un infortunio durante l’allenamento odierno. Le fonti dalla Continassa indicano che il giocatore ha accusato un dolore che richiederà ulteriori accertamenti. La situazione viene monitorata attentamente dallo staff medico della squadra. Restano da valutare eventuali impatti sulla sua presenza nelle prossime partite.

Osimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnova con la Vecchia Signora: il comunicato ufficiale e i dettagli dell’accordo con l’estremo difensore Calciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Le ultime sulle trattative Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu infortunato dopo Juve Galatasaray? Le condizioni del difensore francese dopo l’allenamento odierno. Cosa filtra dalla Continassa

Infortunio Bremer: problema fisico per il difensore in Galatasaray Juve. Le sue condizioni e cosa filtra dopo le parole di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Infortunati Juve: gli aggiornamenti su Gatti e Conceicao dopo l’allenamento odierno. Cosa filtra in vista del Cagliari, ultimissimedi Redazione JuventusNews24Infortunati Juve, Gatti e Conceicao continuano a lavorare a parte e la loro convocazione per la partita contro il Cagliari...

Temi più discussi: Kalulu squalificato e Holm infortunato, chi gioca terzino nella Juventus contro il Como: le opzioni di Spalletti; Gravina, no alla Juve: niente grazia per Kalulu, respinta la richiesta del club bianconero; Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Kalulu squalificato e Bremer acciaccato: Spalletti cambierà la difesa col Como, 2 opzioni di formazione.

Juventus, Kalulu confessa: Ecco cosa ho fatto dopo l'InterIntervistato ai microfoni de L'Equipe , Kalulu ha svelato il suo punto di vista dopo la controversa espulsione in Inter-Juventus. Questo uno stralcio delle sue parole. fantacalcio.it

Kalulu sulla bufera Inter-Juve: Squalifica, ecco cosa è successoKalulu boom sulla bufera Inter-Juve con la sua esplusione causata dalla simulazione di Bastoni: parole forti a L'Equipe ... calciomercato.it

LIVE REACTIONS 7 GOLD TV JUVE-GALATASARAY 3-2 Arbitro designato con vergogna : tutti d'accordo #Juventus #UCL #var - facebook.com facebook

Ecco cosa ci ha detto Juventus-Galatasaray x.com