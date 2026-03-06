Nel derby di Cesena, il match tra le squadre locali e Modena si presenta come uno dei più significativi della stagione. La recente sconfitta contro il Monza, che rappresenta l’ottava in undici partite, ha interrotto le strategie della squadra bianconera. La partita ha portato a un punto di svolta, segnando un momento cruciale nel percorso stagionale delle due formazioni.

La sconfitta, anche se preventivata ma si tratta pur sempre dell’ottava caduta in undici gare, contro il Monza ha fatto saltare qualsiasi pianificazione in casa bianconera. L’impressione è che ora si navighi a vista e si attenda, prima di prendere decisioni, di vedere cosa accadrà al prossimo approdo e la gara da cui attingere informazioni utili per il prosieguo si chiama Modena. Un derby che, in caso di nuova debacle, potrebbe sancire la fine del mandato di Michele Mignani. Il condizionale al momento c’è e deriva dal fatto che è vero che il tecnico ligure non ha più l’appoggio della piazza, e probabilmente nemmeno quello di parte dello staff dirigenziale, ma è altrettanto sacrosanto che per cambiare occorre avere idee chiare e condivise sul futuro, e al momento non sembrano esserci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cesena, il derby più importante. Modena spartiacque della stagione

Pavlovic: “Il Milan sarà pronto per il derby. È la partita più importante della stagione”Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Cambia la viabilità in zona stadio per il derby Modena-CesenaSabato 7 marzo divieti di transito e sosta nelle vie limitrofe all’impianto sportivo e in zona Stazione.

Altri aggiornamenti su Cesena il derby più importante Modena....

Temi più discussi: Tutto quello che possiamo aspettarci dal Derby più carico della stagione Serie A Enilive; Il Sudtirol frena il Venezia, pari anche fra Empoli e Cesena nel derby degli Shpendi; Cesena, torna il derby in famiglia. Per gli Shpendi una nuova sfida; Modena Fc, l'avversario: derby contro un Cesena in difficoltà e reduce da otto ko nelle ultime undici gare.

RdC - Mignani ha perso il suo Cesena. Ecco perché non può più restareMignani ha perso il suo Cesena. Ecco perché non può più restare, titola il Resto del Carlino. Spaccatura con i tifosi, cambi sbagliati e fase difensiva colabrodo: dopo Modena la decisione. tuttob.com

MODENA CALCIO, DERBY CON IL CESENA, UNA GARA DA NON SBAGLIAREUn campionato che corre e non aspetta, soprattutto dopo due passi falsi un po’ inattesi. Dopo la sconfitta amara con l’Entella, arrivata nel finale con il gol decisivo di Karic, il Modena è già tornat ... tvqui.it

Gol Cesena, Ridolfi #AtalantaCesena 0-1 | 42' #Primavera1 x.com

ARTISTIC WORLD CUP FINAL - CESENA 2026 A BREVE TUTTE LE INFO PER LA GARA "LAST CHANCE" E LA WORLD CUP PER I GRUPPI Sta arrivando uno degli eventi internazionali più attesi del pattinaggio artistico a rotelle! Stage 1 – Buenos A - facebook.com facebook