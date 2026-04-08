Il tecnico della squadra ha commentato con soddisfazione il raggiungimento dei playoff con ancora tre giornate di campionato da giocare, definendolo un risultato importante. Ha inoltre evidenziato che uno dei suoi giocatori, Puczka, sembra ormai fuori dalla categoria. Le dichiarazioni sono state rilasciate dopo la vittoria della squadra, che ha consolidato la posizione in classifica in vista delle ultime partite stagionali.

di Marco Baridon . Le parole del tecnico della Next Gen. (inviato allo Stadio Moccahatta di Alessandria) – Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, ha commentato così la vittoria contro la Ternana che ha sancito l’ aritmetica qualificazione ai playoff. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata FVS – « Ne abbiamo dette tante, a volte risulta decisivo perché ci sono errori che l’arbitro va a rivedere ti dà una mano. A Perugia ci è andata male ma abbiamo accettato sempre qualsiasi episodio ». PLAYOFF MATEMATICI – « Un grande risultato con tre domeniche d’anticipo, merito dei ragazzi e c’è da far loro i complimenti per come hanno approcciato questo campionato, molto più regolare degli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brambilla: «Playoff con 3 giornate d’anticipo è un grande risultato. Puczka ha piede fuori categoria»

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Missione compiuta per i ragazzi di Brambilla: la Juve Next Gen batte la Ternana nel recupero grazie alle reti di Puczka e Guerra, i bianconeri si qualificano aritmeticamente ai playoff - facebook.com facebook