Il Vicenza ha conquistato la promozione in Serie B con sei giornate di anticipo, dopo aver raggiunto il traguardo il 16 marzo 2026. La squadra veneta, che milita nel campionato di terza serie, ha ottenuto matematicamente il risultato che mancava da quattro anni. La promozione rappresenta un risultato importante per il club e i suoi tifosi, che seguono con entusiasmo la stagione.

Il 16 marzo 2026 segna una data storica per il calcio veneto e per tutti i sostenitori dei biancorossi. Il Vicenza ha ufficialmente completato la sua missione di risalita conquistando la promozione in Serie B con ben sei giornate d’anticipo rispetto alla chiusura del campionato. Si tratta di un traguardo straordinario che mette fine a un’attesa durata quattro lunghi anni, segnati da speranze e delusioni, ma culminati in una stagione di dominio assoluto nel Girone A della Serie C. La vittoria decisiva è arrivata tra le mura amiche dello stadio Romeo Menti, un impianto che si è trasformato in una bolgia di colori e suoni per celebrare un gruppo capace di riscrivere le statistiche della categoria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vicenza promosso in Serie B dopo quattro anni: traguardo tagliato con sei giornate di anticipo

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