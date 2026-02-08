Juventus Chiellini Felici di Spalletti lavoriamo al rinnovo
Giorgio Chiellini si presenta in conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Lazio e parla del futuro dell’allenatore Luciano Spalletti. Il difensore bianconero dice che la squadra è felice di lavorare con Spalletti e che stanno già discutendo per il rinnovo. La squadra vuole mantenere l’entusiasmo e continuare a migliorare sotto la guida dell’allenatore.
Chiellini sul rinnovo di Spalletti Giorgio Chiellini nella conferenza stampa pre partita di Juventus-Lazio ha parlato del rinnovo di Luciano Spalletti. “Noi siamo felicissimi di Spalletti, di quello che sta facendo: si vede la gioia di allenare la Juventus. Ogni cosa a suo tempo, non c’è nessuna fretta ma neanche L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Chiellini nel pre partita: «Siamo felici di quello che sta facendo Spalletti. Su Yildiz…»Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato nel pre partita del match della 24a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato nel pre p ... lazionews24.com
Chiellini a Dazn: "Luciano è venuto con grande voglia di allenare la Juventus, firmando un contratto senza nessuna garanzia perché voleva mettersi in gioco e sta facendo benissimo" facebook
