Juventus Chiellini Felici di Spalletti lavoriamo al rinnovo

Da ilprimatonazionale.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Chiellini si presenta in conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Lazio e parla del futuro dell’allenatore Luciano Spalletti. Il difensore bianconero dice che la squadra è felice di lavorare con Spalletti e che stanno già discutendo per il rinnovo. La squadra vuole mantenere l’entusiasmo e continuare a migliorare sotto la guida dell’allenatore.

Chiellini sul rinnovo di Spalletti Giorgio Chiellini nella conferenza stampa pre partita di Juventus-Lazio ha parlato del rinnovo di Luciano Spalletti. “Noi siamo felicissimi di Spalletti, di quello che sta facendo: si vede la gioia di allenare la Juventus. Ogni cosa a suo tempo, non c’è nessuna fretta ma neanche L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus chiellini felici di spalletti lavoriamo al rinnovo

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Chiellini “Felici di Spalletti, lavoriamo al rinnovo”

Approfondimenti su Juventus Lazio

Chiellini sul rinnovo di Spalletti: “Non c’è fretta ma neanche nessun dubbio”

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato del rinnovo di Spalletti poco prima della partita contro la Lazio.

Chiellini: "Spalletti abbraccia tutti. Rinnovo di Yildiz? C'è la volontà di tutte le parti..."

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Chiellini tra Galatasaray, mercato Juve e spie per i giochetti: In realtà ho pensato a...; La Juve crea e sbaglia, l'Atalanta no: Scamacca, Sulemana e Pasalic portano Palladino in semifinale; Sensazione bellissima fare gol: Bremer e McKennie esaltano Spalletti dopo Parma-Juve, Speciale e Unico; Tare sul rinnovo di Maignan: Esaudito un suo sogno! Poi parla del mancato arrivo di Mateta.

juventus chiellini felici diChiellini nel pre partita: «Siamo felici di quello che sta facendo Spalletti. Su Yildiz…»Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato nel pre partita del match della 24a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato nel pre p ... lazionews24.com

juventus chiellini felici diChiellini sul rinnovo di Spalletti: Non c’è fretta ma neanche nessun dubbioLeggi le parole di Chiellini su Spalletti e il suo impegno con la Juventus. Un futuro promettente per la squadra. ilnapolista.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.