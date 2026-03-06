La Juventus punta a qualificarsi in Champions League per rafforzare la propria rosa nel 2026, con l’obiettivo di facilitare i trasferimenti di Tonali e Bernardo Silva. Durante il mercato estivo, i bianconeri hanno definito obiettivi e sfide da affrontare per migliorare la squadra e puntare alla competizione europea. La squadra lavora per raggiungere le qualificazioni e completare gli acquisti prioritari.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Gazzetta dello Sport riporta che le ambizioni della Juventus di ingaggiare Sandro Tonali, Bernardo Silva e Leon Goretzka nel prossimo mercato estivo dipenderanno principalmente dalla qualificazione in Champions League. La Juventus attualmente occupa il sesto posto nella classifica di Serie A, senza vittorie nelle ultime quattro partite di campionato. L’obiettivo primario della squadra bianconera è chiaramente il quarto posto, perseguito da vicino dalla Roma, che si trova a solo quattro punti di distanza. La qualificazione alla Champions League è fondamentale per le finanze del club, rappresentando un potenziale incremento di entrate pari a 60-70 milioni di euro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus cerca Champions League per potenziare trasferimenti di Tonali e Bernardo Silva nel 2026.

Juventus-Spalletti, summit per il rinnovo: assalto a Tonali e Bernardo SilvaLa Juventus accelera le manovre alla Continassa per blindare Luciano Spalletti e pianificare una rivoluzione strutturale da quattro innesti top.

Calciomercato Juve, tutti i nomi di Spalletti per l’estate: Bernardo Silva, Kolo Muani, Tonali e non soloCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Tutti gli aggiornamenti su Champions League.

Temi più discussi: La Juve sfiora l'impresa in 10, ma e' addio alla Champions; Juventus-Galatasaray, probabili: Yildiz e Perin titolari, McKennie terzino,; Champions League: la Juventus sfiora l'impresa, ma passa il Galatasaray; Juventus - Galatasaray, anteprima di Champions League: dove guardarla, stato di forma e dichiarazioni.

Juventus-Galatasaray 3-2, risultato finale della partita di Champions League: gol di Osimhen, gli highlightsLa diretta live di Juventus-Galatasaray Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Juve eliminata dalla Champions League, il pagellone europeo: chi ha convinto e chi ha deluso. TOP E FLOP alla fine del percorsoJuve eliminata dalla Champions League, il pagellone dei bianconeri dopo la fine del percorso: TOP E FLOP di chi ha convinto e chi ha deluso L’Europa è sempre il banco di prova definitivo. La Champions ... juventusnews24.com

Prova a vincere la finale di UEFA Champions League!! Ordina su Just Eat e partecipa al concorso per provare a vincere due biglietti per la finale a Budapest! Partecipare è facilissimo: Fai un ordine. Clicca sul banner dedicato per partecipare al concorso - facebook.com facebook

#ChampionsLeague, il destino dipende solo da noi Il target sono i 20 punti nelle 11 partite restanti. Allo Stadio Olimpico ce ne sono 15 in palio, fuori gli altri 18 @DavideFidanza1 #ASRoma x.com