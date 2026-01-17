Sconfitto in casa dalla Juve Stabia il Bari è penultimo Calcio serie B | rischia di essere ultimo domani

Il Bari, sconfitto in casa dalla Juve Stabia con il risultato di 0-1, si trova al penultimo posto in classifica di Serie B. La rete di Candellone su rigore nel primo tempo ha determinato il risultato finale. La squadra rischia di scendere all’ultimo posto in caso di esito sfavorevole nelle prossime partite.

Bari-Juve Stabia 0-1. I campani hanno segnato con Candellone su rigore nella fase finale del primo tempo. La discesa dei pugliesi è sfrenata. I pugliesi sono al penultimo posto insieme allo Spezia (che ha una partita in meno) a quota 17 punti. In ultima posizione, con 14 punti, il Pescara che ha una partita in meno e che dunque, se dovesse vincere domani, risucchierebbe il Bari all'ultimo posto della classifica nel campionato di calcio di serie B.

