Nella partita tra Monastir e Ischia, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria grazie a un gol segnato nella ripresa. La gara si è conclusa con il Monastir sconfitto tra le mura di casa. Il risultato ha un peso particolare in classifica. La partita si è svolta senza ulteriori eventi di rilievo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La sfida tra Monastir e Ischia si è svolta in un’atmosfera tesa, con entrambe le squadre che hanno lottato intensamente per portare a casa i tre punti. La partita, terminata con il punteggio di 0-1 in favore dell’Ischia, ha visto un gol decisivo di Longo al 48' minuto, subito dopo l’inizio del secondo tempo. Questo risultato rappresenta un importante passo in avanti per l’Ischia, che combatte per una posizione nella parte alta della classifica. Il Monastir è sceso in campo con un 4-2-3-1, schierando il portiere Cocco e una difesa composta da Pinna, Cortinovis, Porru e Piseddu, quest’ultimo sostituito da Solmonte al 82'. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Monastir sconfitto in casa. Ischia vince con un gol nella ripresa. Risultato cruciale.

Il Napoli cade a Bergamo: l'Atalanta ribalta il risultato nella ripresaGli uomini di Conte avanti nel primo tempo con Beukema, subiscono nella ripresa la rimonta dei bergamaschi, in gol con Pasalic e Samardzic.

Napoli, come è andato il test con l'Ischia: il risultato e i marcatoriGli azzurri hanno sostenuto un allenamento congiunto a Castel Volturno con la squadra isolana che milita nel campionato di Serie D Il test è...

Contenuti utili per approfondire Monastir sconfitto.

Temi più discussi: Serie D G/Monastir sfrotunato ,cade all inglese in casa della Lodigiani; Serie D: ko Monastir, pari Budoni e Olbia; Trasferta amara per il Trastevere, ma non cambiano gli equilibri in classifica.

Monastir sconfitto in casa. Ischia vince con un gol nella ripresa. Risultato cruciale.La sfida tra Monastir e Ischia si è svolta in un’atmosfera tesa, con entrambe le squadre che hanno lottato intensamente per portare a casa i tre punti. La partita, terminata con il punteggio di 0-1 in ... napolipiu.com

Serie D Girone G: il Monastir sale al terzo posto, l’Olbia perde in casa e attacca la direzione arbitraleI campidanesi hanno sconfitto nel derby il Latte Dolce, Vittoria pesante della COS a Anzio, mentre il Budoni ferma la Nocerina ... calciocasteddu.it

#SerieD Le parole di Marcello Angheleddu dopo il ko interno del #Monastir contro l'Ischia x.com

Serie D Sconfitta interna per il Monastir, l'Ischia passa con la rete di Longo in apertura di ripresa - facebook.com facebook