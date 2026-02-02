La Juventus perde Yildiz, ma per fortuna non ha subito lesioni. Il turco si ferma e salta le prossime partite contro Atalanta e Lazio. Il giocatore sarà monitorato giorno per giorno, mentre Spalletti può contare subito sul suo vice, pronto a entrare in campo. La squadra si prepara ad affrontare le sfide senza il suo centrocampista titolare.

La Juve perde Yildiz per un sovraccarico all'adduttore sinistro, ma la notizia negativa viene superata da due aspetti positivi: il turco non ha rimediato alcuna lesione, pur avendo giocato sul fastidio per tutto il primo tempo prima di chiedere il cambio all'intervallo; Spalletti ha già il sostituto, cioè Boga che è appena arrivato alla Continassa. Insomma, l'assenza del 10 peserà meno in Coppa Italia contro l'Atalanta ed eventualmente nel prossimo turno di campionato con la Lazio. Yildiz sarà monitorato di giorno in giorno. L'infortunio sembrava banale, invece nel post partita di Parma-Juve è aumentata la paura perché il calciatore ha riferito del fastidio anche camminando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Yildiz si ferma: non c'è lesione, ma salta Atalanta e Lazio. Spalletti non dispera, c'è Boga

Approfondimenti su Yildiz Juve

La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare la trequarti, tra cui l’ex Atalanta Boga, considerato un possibile vice Yildiz.

Dopo l’allenamento odierno alla Continassa, Spalletti ha recuperato Gatti e Conceicao in vista della sfida di Cagliari, mentre Yildiz si è fermato per influenza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Yildiz Juve

Argomenti discussi: Ultim’ora Juventus, colpo di scena su Yildiz | La decisione cambia gli equilibri; Di Canio critica Spalletti per l'esclusione di Yildiz: La Juve non può permettersi queste scelte; Juventus-Napoli LIVE; Spalletti: Ecco in cosa Yildiz può migliorare. Al mercato pensa la società.

Juventus, tegola Yildiz: svelati i tempi di recupero del turcoLe condizioni di Yildiz preoccupano in casa Juventus dopo l'infortunio avuto contro il Parma. Le condizioni del turco ... calciomercatonews.com

Juventus, quando torna Yildiz dall’infortunio: il verdettoPunto interrogativo sull’infortunio di Yildiz e sui possibili tempi di recupero. Come confermato da Spalletti al termine della sfida ... fantamaster.it

Yildiz tiene la Juve in apprensione: perché ha chiesto il cambio. E spuntano due sorprese… facebook

#Yildiz tiene la #Juve in apprensione: perché ha chiesto il cambio. E spuntano due sorprese… x.com