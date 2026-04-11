Juan Pablo Montoya scettico su Kimi Antonelli | Non credo che diventerà campione del mondo

Nel paddock di Formula 1, le opinioni sui giovani talenti sono spesso diverse e dirette. Recentemente, un ex pilota ha espresso dubbi sulla possibilità che un giovane collega possa diventare campione del mondo, commentando con scetticismo le sue prospettive di successo nel campionato. La discussione si concentra sulla crescita e sulle potenzialità dei piloti emergenti, evidenziando come le valutazioni possano cambiare nel corso delle stagioni.

Nel paddock di F1, l’entusiasmo per una leadership in classifica può trasformarsi rapidamente in un banco di prova ben più severo di quanto appaia. È il caso di Andrea Kimi Antonelli, giovane rivelazione della stagione e attuale punto di riferimento nella corsa al titolo, ma già osservato con crescente scetticismo da alcune voci autorevoli. Tra queste spicca quella di Juan Pablo Montoya, che ha offerto una lettura decisamente prudente — se non pessimistica — delle prospettive iridate del talento italiano. L’ex pilota colombiano, intervenuto ai microfoni di Casinostugan, ha posto l’accento su un fattore spesso sottovalutato quando si parla di giovani fenomeni: la gestione della pressione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Juan Pablo Montoya scettico su Kimi Antonelli: “Non credo che diventerà campione del mondo” Juan Pablo Montoya invita la Formula 1 a cacciare Verstappen e Norris: “Negli sport americani si fa così”L'ex pilota colombiano Juan Pablo Montoya ci va già durissimo contro Max Verstappen e Lando Norris: la Formula 1 dovrebbe dargli una lezione. L’ennesimo ritorno di Tyson Fury rivitalizza l’asfittico mondo dei pesi massimi: “Vedrete che diventerà di nuovo campione”Tyson Fury è tornato ad allenarsi da qualche mese e a breve salirà nuovamente sul ring dopo aver dato l’addio alla boxe nel dicembre del 2024.