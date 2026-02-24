L’ennesimo ritorno di Tyson Fury rivitalizza l’asfittico mondo dei pesi massimi | Vedrete che diventerà di nuovo campione

Tyson Fury riprende l’attività sportiva dopo aver annunciato il suo ritiro nel dicembre 2024, motivato dalla voglia di riconquistare il titolo mondiale dei pesi massimi. Dopo alcuni mesi di allenamenti intensi, si prepara a tornare sul ring, suscitando entusiasmo tra gli appassionati. La sua decisione di riprendere la carriera ha causato molte discussioni nel mondo della boxe, che attende con ansia il suo prossimo match.

Tyson Fury è tornato ad allenarsi da qualche mese e a breve salirà nuovamente sul ring dopo aver dato l’addio alla boxe nel dicembre del 2024. Sabato 11 aprile affronterà in Inghilterra il peso massimo russo (naturalizzato canadese) Arslanbek Makhmudov. Sarà ancora il campione di un paio d’anni fa o l’assenza dal quadrato avrà lasciato strascichi? Lo scrittore e influencer di boxe Marco Nicolini aveva redatto nel 2021 la prefazione per l’edizione italiana dell’autobiografia del campione. Crede ancora molto in Fury e nel suo rientro. “Torna e diventa nuovamente campione del mondo, almeno di una sigla – è il suo pronostico per ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anthony Joshua si ritira, Tyson Fury torna: ecco perché non sono una buona notizia per il solito teatrino dei pesi massimiAnthony Joshua potrebbe ritirarsi dalla boxe dopo un tragico incidente in Nigeria che ha coinvolto persone a lui vicine.

Boxe: il fiorentino Eduardo ‘Dado’ Giustini è il nuovo Campione Mediterraneo Ibo Pesi MassimiIeri sera al PalaValenti di via Taddeo Alderotti, Eduardo ‘Dado’ Giustini ha vinto il titolo di Campione Mediterraneo Ibo dei pesi massimi.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Juventus ko nel ritorno dei play-off: il Wolfsburg vince 2-0 allo Stadium e raggiunge i quarti di finale; Josh Nebo è tornato: vola a schiacciare sull'assist di Ellis. VIDEO; L’atteso ritorno di David Byrne . Fra narrazione, arte visiva e musica nel solco di American Utopia Tour; La Salernitana colleziona l'ennesimo fallimento degli ultimi due anni. E resta in bilico per l'inerzia di una società di indecisi.

L’atteso ritorno di David Byrne . Fra narrazione, arte visiva e musica nel solco di American Utopia TourChi ricorda il concerto agli Arcimboldi dell’estate 2018, di gran lunga tra i più belli dell’ultimo decennio, sa bene quanto valga il ritorno di David Byrne alla Bicocca. Ed è anche sulla scia di ... ilgiorno.it

I Cesaroni, la nuova serie diventa un caso: slitta ancora la data di partenza, i fan chiedono chiarezza e spunta anche uno striscioneI Cesaroni 7 ancora non sono in palinsesto. La serie è pronta, manca soltanto la data di partenza. Mediaset punta su altro per il momento e a Ponte Milvio spunta uno striscione dei fan: il pubblico vu ... msn.com

Nella Madre Russia lo sfidante di Tyson Fury - il morigerato Arslanbek Makmudov - sta preparando il match con allenamenti frutto delle più moderne tecnologie: - lotta con orsi - corsa nella neve - bagni in acque ghiacciate - analisi tecnico/tattiche con lupi Nel f - facebook.com facebook