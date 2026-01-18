Dimensionamento scolastico cosa succede in Emilia-Romagna Il piano del commissario | Né chiusure né classi accorpate

In Emilia-Romagna, il piano del commissario sul dimensionamento scolastico prevede che non ci siano chiusure di scuole né accorpamenti di classi. La decisione mira a garantire stabilità e continuità educativa, mantenendo l’attuale distribuzione dei plessi, gli indirizzi di studio e il tempo scuola. Questa strategia intende rassicurare le famiglie e il personale scolastico, assicurando il rispetto delle caratteristiche e delle esigenze di ogni istituto.

Bologna, 18 gennaio 2026 – "Sgomberiamo il campo dagli equivoci: nessuna scuola sarà chiusa, non vi è alcun impatto diretto sull'attuale distribuzione dei plessi, non cambieranno gli indirizzi di studio né il tempo scuola. Il dimensionamento riguarda solo la configurazione giuridica delle istituzioni scolastiche". Sulla riorganizzazione della rete scolastica, Bruno Di Palma, direttore generale dell' Ufficio scolastico regionale, nonché commissario ad acta dell'operazione, mantiene la barra dritta al centro. Partiamo dall'abc: cos'è il dimensionamento? "È stato previsto prima da una norma di legge e poi da un decreto interministeriale in attuazione di una riforma nel Pnrr per adeguare la rete scolastica (il numero di autonomie scolastiche, ndr) all'andamento demografico regionale degli studenti".

