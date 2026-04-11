Jolo calcio bellissimo Obiettivo? Secondi

La squadra di calcio si prepara alla sfida con l’obiettivo di mantenere il secondo posto in classifica. L’intenzione è di consolidare questa posizione e sfruttare ogni possibilità per avvicinarsi ulteriormente ai vertici della classifica. La formazione ha lavorato intensamente negli allenamenti, puntando a risultati concreti che possano garantire la posizione attuale o migliorare la classifica. La partita si avvicina e l’attenzione è tutta rivolta a questa sfida.

"Blindare" definitivamente il secondo posto in classifica, in primis. E cogliere l’attimo per avvicinarsi ulteriormente al vertice, qualora se ne presentasse l’occasione. E’ con questo duplice obiettivo che lo Jolo si appresta a ricevere il Casalguidi, nel match valido per la terzultima giornata del campionato di promozione che prenderà il via domani alle 15:30 al Fantaccini. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Mohamad Kassab della sezione di Lucca, con Vincenzo Mongelli della sezione di Pisa e Riccardo Caponi della sezione di Empoli come assistenti. Un impegno sulla carta non agevole, considerando che i rivali sono in piena zona playout e cercheranno di conquistare il miglior piazzamento possibile per giocarsi la permanenza in categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jolo calcio bellissimo. Obiettivo? Secondi La sconfitta che non t’aspetti. Jolo Calcio ko, vince la FortisJOLO CALCIO 1 FORTIS JUVENTUS 2 JOLO: Giusti, Melani, Menichetti, Massaro, Peschi (78’ Medini) Drovandi (88’ Lo Iacono) Rossi (D’Agati) Marchio (85’... Leggi anche: CALCIO A 5 SERIE C. Biancorossi a segno, ai playoff da secondi Si parla di: Jolo calcio bellissimo. Obiettivo? Secondi. Jolo calcio bellissimo. Obiettivo? SecondiBlindare definitivamente il secondo posto in classifica, in primis. E cogliere l’attimo per avvicinarsi ulteriormente al vertice, qualora ... lanazione.it La bella favola dello Jolo calcio. Ecco la vittoria per rimanere lassùUn gol per tempo, a blindare il risultato. E così, lo Jolo ha centrato la quarta vittoria nelle ultime cinque gare, battendo anche l’Urbino Taccola per 2-0 ed assaporando così l’ebbrezza di tornare al ... lanazione.it