La sconfitta che non t’aspetti Jolo Calcio ko vince la Fortis

Questa sera il Jolo Calcio perde in casa contro la Fortis Juventus. La partita si conclude 2-1 per gli ospiti, che trovano il gol decisivo negli ultimi minuti. I padroni di casa lottano, ma alla fine devono arrendersi, lasciando spazio alla vittoria della squadra avversaria.

JOLO CALCIO 1 FORTIS JUVENTUS 2 JOLO: Giusti, Melani, Menichetti, Massaro, Peschi (78’ Medini) Drovandi (88’ Lo Iacono) Rossi (D’Agati) Marchio (85’ Sforzi) Tomberli (65’Vannini) Robi, Rozzi. A disp.:Cuorvo, Torcasso, Tasselli, Borchi. All.:Ambrosio FORTIS JUVENTUS: Morandi, Giordani, Giannelli, Vannuzzi, Paoli, Visibelli, Bartolini, Cremonini, Aprea, Sitzia, Campagna. A disp.:Biotti, Paoli, Bonini, Becucci, Pecchioli, Cicalini, Ara, Macchinelli, Legnante. All.:Morandi Arbitro: Giulio Sgaramella di Pistoia con da Cristian Bua di Pontedera ed Andrea Angeli di Carrara Reti: 29’ Campagna (rig.) 44’ Tomberli, 60’ Cremonini Una sconfitta maturata a sorpresa contro una squadra in lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

