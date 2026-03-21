Joao Fonseca, giocatore brasiliano sconfitto al secondo turno dei Miami Open 2026 dallo spagnolo Carlos Alcaraz, ha commentato l’incontro a Punto De Break. Nel corso dell’intervista ha descritto Alcaraz come capace di tutto sul campo e ha paragonato il suo stile di gioco a quello di Jannik Sinner, che aveva affrontato in passato ad Indian Wells, definendo Sinner come un “robot” che fa scoppiare la palla.

Il brasiliano Joao Fonseca, sconfitto al secondo turno dei Miami Open 2026 dallo spagnolo Carlos Alcaraz, ha parlato a Punto De Break al termine del match, tracciando un parallelo tra l’iberico e l’azzurro Jannik Sinner, dal quale è stato battuto ad Indian Wells. Il sudamericano fa un confronto tra i due: “ Affrontarli entrambi mi ha aiutato a comprendere i diversi stili di gioco che possiedono. Penso che Alcaraz abbia un repertorio più ampio di colpi. Jannik è come un robot, semplicemente colpisce forte la palla e fa tutto alla perfezione. Al contrario, Carlos può fare assolutamente di tutto in campo. Alzare la palla, colpire duramente, andare a rete, cambiare ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joao Fonseca: “Sinner un robot, fa scoppiare la palla. Alcaraz può tutto sul campo”

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