Helena Prestes ha risposto pubblicamente a un commento negativo di un utente che affermava che Javier Martinez non la sopportasse più. La coppia, nata circa un anno fa nella casa del Grande Fratello, è spesso sotto i riflettori per la loro relazione. La risposta di Prestes è arrivata sui social media, dove ha chiarito alcune dinamiche tra loro, senza aggiungere dettagli personali o motivazioni. La discussione ha attirato l’attenzione di molti follower e fan.

La storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez va avanti da un anno dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello. La modella brasiliana e il pallavolista argentino sono spesso distanti per impegni di lavoro. La donna si trova in Spagna per una vacanza-lavoro mentre il compagno è rimasto in Italia, impegnato con la Terni volley academy, in cui milita dall'anno scorso. Una lontananza che spesso si tramuta in attacchi ingiusti verso la coppia da parte degli haters. In particolare, un leone da tastiera ha scritto questo commento sotto un post di Helena Prestes su Instagram: "invece di scrivere stupidaggini su Twitter, trovati una dogsitter invece di usare Javier Martinez. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Javier Martinez non ti sopporta più”: la risposta di Helena Prestes all’hater

Leggi anche: Helena Prestes difende la sua storia con Javier Martinez: l’epica risposta social

Helena Prestes e Javier Martinez “sono sempre impegnati”: la rivelazioneHelena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite in questo momento in Italia.

Temi più discussi: Javier Martinez alza la voce sui social: Una marea di caz*ate, l’accaduto; Javier Martinez alza la voce sui social | Una marea di caz*ate l’accaduto; Javier Martinez mette a tacere la sua hater!; Helena Prestes e Javier Martinez vittime di una fake news: ecco quale.

Javier Martinez zittisce un hater: 'Hai scritto una marea di cavolate, complimenti'Risposta piccata da parte di Javier a un'utente che ha parlato di una presunta crisi con Helena: 'Non hai il coraggio di metterci la faccia' ... it.blastingnews.com

Helena Prestes e Javier Martinez vittime di una fake news: ecco qualeHelena Prestes e Javier Martinez stanno insieme da ormai un anno dopo essersi conosciuti all'interno del Grande fratello 2024. In queste ore, la modella ... ilsipontino.net

Le carriere di Helena Prestes e Javier Martinez sono in forte ascesa, e anche per questo motivo stanno aumentando gli impegni che li tengono lontani per periodi più o meno lunghi. Questo weekend, ad esempio, la modella sarà impegnata in Spagna con pr - facebook.com facebook