Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in carriera alla finale del Masters 1000 di Indian Wells, dopo aver battuto Alexander Zverev con il punteggio di 6-2 6-4 nella semifinale. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha dominato l'incontro e ottenuto così l'accesso alla fase conclusiva del torneo.

Jannik Sinner raggiunge per la prima volta in carriera la finale al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 2 del mondo porta a casa la semifinale del primo torneo di questa categoria del 2026 battendo con il punteggio di 6-2 6-4 Alexander Zverev. Nulla può il tedesco nell’ora e 23 minuti di campo condiviso con l’uomo che, ormai, dal 2023 non riesce più a superare. Ora l’attesa è per scoprire chi tra Alcaraz e Medvedev sarà lo sfidante dell’italiano. Se i primi quattro game scorrono molto tranquilli, allo stesso modo questo non si verifica con il quinto, dove il primo ad avere patemi è Zverev. Sul 15-30 il tedesco vince uno scambio di immane durezza, poi però va a sbagliare e concede la palla break. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner domina ancora Zverev e si qualifica per la finale a Indian Wells!

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2016 - Jannik Sinner (Parigi 2025-Indian Wells 2026) è il primo giocatore a raggiungere la finale di due tornei ATP Masters 1000 consecutivi senza perdere un set dai tempi di Andy Murray (Cincinnati-Shanghai) nel 2016. Terminator. x.com

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