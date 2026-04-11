Jannik Sinner polverizza Zverev in due set | il colpo che fa esplodere Montecarlo

Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev in due set, conquistando così la sua prima finale al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo. La partita si è conclusa con un punteggio netto e il giovane tennista ha mostrato un’ottima forma, portando a casa un risultato importante nel circuito professionistico. La finale si terrà tra Sinner e un avversario ancora da determinare, con il pubblico che attende con entusiasmo l’ultimo atto del torneo.

Jannik Sinner vola per la prima volta in carriera in finale al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 6.309.095 euro). Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera il 28enne tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 23 minuti. Sinner affronterà domani in finale il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e del tabellone e il monegasco Valentin Vacherot, numero 23 del ranking Atp. In caso di vittoria di quest'ultimo Sinner tornerebbe numero uno del mondo. "Sono molto contento, sono arrivato qui cercando risposte e back.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner polverizza Zverev in due set: il colpo che fa esplodere Montecarlo Atp Montecarlo, Sinner in finale: Zverev battuto in due setMontecarlo, 11 aprile 2026 – È in finale Jannik Sinner dopo aver battuto Alexander Zverev ai quarti dell’Atp di Montecarlo. Sinner vola in finale a Montecarlo: Zverev ko in due setPrestazione dominante dell’azzurro, che supera il tedesco 6-1 6-4 e conquista la prima finale nel Principato.