Sinner vola in finale a Montecarlo | Zverev ko in due set

Sinner si qualifica per la finale a Montecarlo, battendo Zverev in due set con i punteggi di 6-1 e 6-4. La partita si conclude con una vittoria netta dell’azzurro, che ottiene così il suo primo accesso alla fase conclusiva di questo torneo nel Principato. La sfida si è conclusa senza la necessità di un terzo set, con Sinner che ha dominato fin dall’inizio.

Prestazione dominante dell’azzurro, che supera il tedesco 6-1 6-4 e conquista la prima finale nel Principato. Ora attende Alcaraz o Vacherot. Rolex Monte-Carlo MastersJannik Sinner conquista la sua prima finale a Montecarlo battendo Alexander Zverev con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco. Prestazione molto solida dell’altoatesino, che ha preso il controllo del match fin dai primi scambi, sfruttando subito il break iniziale per indirizzare la sfida. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Sinner vola per la prima volta in finale a Montecarlo. Battuto Zverev in due setMONTECARLO – Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Montecarlo: battuto in semifinale il n. Atp Montecarlo, Sinner in finale: Zverev battuto in due setMontecarlo, 11 aprile 2026 – È in finale Jannik Sinner dopo aver battuto Alexander Zverev ai quarti dell’Atp di Montecarlo. Il coro per Sinner dopo la vittoria su Zverev | ATP Finals