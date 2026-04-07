Jannik Sinner batte Humbert in 64 minuti a Monte Carlo | Ma per questo torneo non ho aspettative

Nel torneo di Monte Carlo, Jannik Sinner ha sconfitto in 64 minuti un avversario in due set, perdendo soltanto tre giochi. La vittoria gli consente di accedere agli ottavi di finale. Dopo il match, il tennista ha dichiarato di non avere aspettative particolari per questa competizione. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore di Sinner, che ha dominato il confronto sul campo.

Sinner spazza via Humbert, perdendo solo tre game, e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo di Monte Carlo. Dopo la partita Jannik ha mantenuto il suo basso profilo dichiarando che il suo vero obiettivo è il Roland Garros. 🔗 Leggi su Fanpage.it Pronostico e quote Ugo Humbert – Jannik Sinner, Monte Carlo 07-04-2026Ugo Humbert e Jannik Sinner inizieranno la loro sfida sul campo intitolato a Ranieri III dopo la fine di quella tra Berrettini e Bautista-Agut che... Leggi anche: Sinner-Humbert in diretta LIVE, in campo dalle 13 a Monte Carlo: Jannik all’esordio nel Principato Temi più discussi: Sinner debutta nel Principato con Humbert: quando e dove vederla; Sinner-Humbert oggi su Sky: 2° match dalle 11; Sinner oggi debutta a Montecarlo, sfida con Humbert: orario e come vedere match in tv; Definito il primo avversario di Jannik Sinner a Montecarlo: già fuori il nuovo asso francese. Sinner senza pietà, Humbert demolito. Jannik, ottavi di Montecarlo contro...Il campione azzurro debutta contro il tennista francese. Per la prima volta dopo mesi torna in discussione la leadership della classifica mondiale ... tuttosport.com Atp Monte-Carlo, Sinner batte Humbert e va agli ottavi. Avanti anche BerrettiniEsordio vincente per Jannik Sinner all’Atp di Monte-Carlo. Sui campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club, il numero 2 del mondo ha conquistato gli ottavi battendo il francese Ugo Humbert in ... tg24.sky.it SINNER HA FRETTA ALL'ESORDIO Troppo Jannik per il francese Humbert: Sinner si porta a casa il match d’esordio al torneo monegasco in poco più di un’ora. Ora affronterà il vincente di Cerúndolo-Machác #Tennis #RolexMontecarlo #Sinner x.com Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook