Atp Montecarlo Sinner-Zverev | Jannik perde un fazzoletto in campo

Durante la semifinale dell'ATP di Montecarlo, Jannik Sinner ha affrontato Sascha Zverev, vincendo il primo set 6-1 e il secondo 6-4. Durante il match, l’italiano ha perso un fazzoletto in campo. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha dimostrato un’ottima performance.

Jannik Sinner ha giocato una semifinale praticamente perfetta contro Sascha Zverev, battuto con un netto 6-1 6-4. Unico neo della partita? Un fazzoletto perso durante lo scambio, che genera un simpatico siparietto sulla terra rossa di Montecarlo. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Montecarlo, Sinner-Zverev: Jannik perde un fazzoletto in campo Sinner perde un fazzoletto durante lo scambio con Zverev: prima le scuse poi la richiesta all’arbitroCurioso fuoriprogramma nella sfida di Monte-Carlo contro Zverev: all'azzurro cade un fazzoletto dalla tasca in pieno scambio e il gioco viene fermato. Sinner perde il fazzoletto contro Zverev! Il punteggio esatto e cosa prevede il regolamentoEpisodio curioso nel corso della prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev.