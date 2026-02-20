Giornata di preghiera dedicata agli istituti penitenziari | la lettera di Don Rosario Petrone

Il 22 febbraio, prima domenica di Quaresima, Don Rosario Petrone ha promosso una giornata di preghiera dedicata agli istituti penitenziari. La scelta nasce dalla necessità di riflettere sulle difficoltà di chi vive il carcere e sulle famiglie colpite da questa realtà. Durante la giornata, si sono svolti momenti di raccoglimento nelle chiese della regione, coinvolgendo anche volontari e operatori carcerari. La proposta mira a offrire un momento di speranza e solidarietà a chi affronta momenti di sofferenza. La giornata si conclude con una messa speciale.

Cade il 22 febbraio, prima domenica di Quaresima, la giornata di preghiera dedicata agli istituti penitenziari e a tutte le persone che soffrono una pena carceraria, alle famiglie e a quelli che, come personale carcerario e come volontari, svolgono il loro servizio presso le carceri della Regione. Ad istituirla, la Conferenza Episcopale Campana: "L'impegno ad essere artigiani di speranza, soprattutto dopo quest'anno giubilare, deve essere mantenuto sempre vivo, sensibilizzando le nostre comunità all'accoglienza nei confronti di chi ha commesso azioni contrarie al bene del prossimo e della società, affinché prevalga sempre più l'apertura del cuore sulla chiusura dei pregiudizi", ha osservato il direttore dell'Ufficio per la Pastorale Carceraria, don Rosario Petrone.

