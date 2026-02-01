Seconda Chance | Don Rosario Petrone e il riscatto sociale degli ex detenuti

Ieri presso la Fondazione Banco di Napoli si è tenuto un evento dedicato ai detenuti che cercano una seconda possibilità. Organizzato dal Rotary Distretto 2101, l’incontro ha affrontato il tema del reinserimento lavorativo, con testimonianze e riflessioni su come aiutare chi ha scontato la propria pena a ricominciare una vita. Don Rosario Petrone ha preso parte alla discussione, portando l’attenzione sulla possibilità di riscatto sociale per gli ex detenuti.

Si è svolto il 31 gennaio scorso, presso la Fondazione Banco di Napoli, l'evento "Seconda Chance: Speranza concreta o chimera?", promosso dal Rotary Distretto 2101, dedicato al tema del reinserimento lavorativo degli ex detenuti. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto su sfide e strategie concrete per favorire il ritorno alla vita sociale di chi ha scontato una pena. Tra i protagonisti dell'iniziativa, particolare rilievo ha avuto l'intervento di Don Rosario Petrone, cappellano del carcere di Salerno e responsabile dei cappellani a livello regionale. Nel suo discorso, Don Petrone ha condiviso la quotidiana esperienza con i detenuti, evidenziando l'importanza delle misure alternative alla detenzione come strumenti non solo di clemenza, ma efficaci nel ridurre il rischio di recidiva.

