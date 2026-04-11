Italia-Giappone oggi in tv BJK Cup 2026 | orari doppio e singolari programma streaming

Oggi si disputa la seconda e ultima giornata del match tra Italia e Giappone, valido per i Qualifiers della Billie Jean King Cup. L'incontro si svolge sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. La giornata prevede partite di doppio e singolare, con orari e programmi che saranno trasmessi in televisione e disponibili in streaming.

Oggi, sabato 11 aprile, seconda e ultima giornata del confronto tra Italia e Giappone valido per i Qualifiers di Billie Jean King Cup di scena sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. Le azzurre hanno risposto presente nei primi due singolari, ottenendo due vittorie. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HOZUMIAOYAMA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.00) A garantire il primo punto è stata Elisabetta Cocciaretto, a segno contro Moyuka Uchijima (n.84 del ranking), col punteggio di 7-5 6-2. La replica è arrivata grazie a Jasmine Paolini (n.8 del ranking), vittoriosa per 6-3 6-1 contro Himeno Sakatsume, n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Giappone oggi in tv, BJK Cup 2026: orari doppio e singolari, programma, streaming Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari e doppio, tv, programma, streamingOggi, sabato 11 aprile, seconda e ultima giornata del confronto tra Italia e Giappone valido per i Qualifiers di Billie Jean King Cup di scena sulla... Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari, tv, programma, streamingOggi, venerdì 10 aprile, inizierà il cammino dell’Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso... Temi più discussi: Billie Jean King Cup, oggi Italia-Giappone: orario e dove vedere i match; Torneo di Mannheim, Italia-Giappone 51-62 (Obaseki 12). Oggi la Serbia (ore 15.30); BJK Cup, Italia-Giappone 2-0: dalle 11 Errani/Paolini in doppio LIVE su SuperTennis; Billie Jean King Cup: Cocciaretto e Paolini regalano all'Italia il 2-0 sul Giappone. LIVE Cocciaretto-Uchijima 7-5 6-2, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: la marchigiana regala il primo punto alle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH ... oasport.it Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari e doppio, tv, programma, streamingOggi, sabato 11 aprile, seconda e ultima giornata del confronto tra Italia e Giappone valido per i Qualifiers di Billie Jean King Cup di scena sulla terra ... oasport.it Billie Jean King Cup, vincono Paolini e Cocciaretto: Italia-Giappone 2-0 dopo la prima giornata x.com Splendida Jas Italia 2, Giappone 0, domani con il doppio ci sarà il primo match point per volare a Shenzhen Le Billie Jean King Cup Qualifiers sono in diretta in chiaro su SuperTennis #BJKCup | BMW Italia - facebook.com facebook