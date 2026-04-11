Italia-Giappone oggi BJK Cup 2026 | orari singolari e doppio tv programma streaming

Oggi si svolge la seconda e ultima giornata dei Qualifiers di Billie Jean King Cup tra Italia e Giappone, in programma sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. La giornata prevede incontri singoli e di doppio, con orari specifici e diverse modalità di visione, tra cui la televisione e lo streaming online. La competizione si tiene nel weekend di sabato 11 aprile.

Oggi, sabato 11 aprile, seconda e ultima giornata del confronto tra Italia e Giappone valido per i Qualifiers di Billie Jean King Cup di scena sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. Le azzurre hanno risposto presente nei primi due singolari, ottenendo due vittorie. A garantire il primo punto è stata Elisabetta Cocciaretto, a segno contro Moyuka Uchijima (n.84 del ranking), col punteggio di 7-5 6-2. La replica è arrivata grazie a Jasmine Paolini (n.8 del ranking), vittoriosa per 6-3 6-1 contro Himeno Sakatsume, n.133 del ranking, firmando così il suo 12esimo successo in singolare con la maglia della nazionale (a fronte di 8 sconfitte). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari e doppio, tv, programma, streaming Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari, tv, programma, streamingOggi, venerdì 10 aprile, inizierà il cammino dell’Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso... Italia-Giappone oggi in tv, BJK Cup 2026: orari singolari, programma in chiaro, streamingOggi, venerdì 10 aprile, inizierà il cammino dell’Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso... Temi più discussi: BJK Cup, Italia-Giappone 2-0: dalle 11 Errani/Paolini in doppio LIVE su SuperTennis; Billie Jean King Cup 2026: Italia avanti 2-0 sul Giappone, vittorie per Paolini e Cocciaretto • Tennis; Billie Jean King Cup, oggi Italia-Giappone: orario e dove vedere i match; BJK Cup, l'Italia pronta alla sfida contro il Giappone: gli allenamenti di oggi. Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari e doppio, tv, programma, streamingOggi, sabato 11 aprile, seconda e ultima giornata del confronto tra Italia e Giappone valido per i Qualifiers di Billie Jean King Cup di scena sulla terra ... oasport.it LIVE Cocciaretto-Uchijima 7-5 6-2, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: la marchigiana regala il primo punto alle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKATUME (2° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH ... oasport.it Billie Jean King Cup, vincono Paolini e Cocciaretto: Italia-Giappone 2-0 dopo la prima giornata x.com Splendida Jas Italia 2, Giappone 0, domani con il doppio ci sarà il primo match point per volare a Shenzhen Le Billie Jean King Cup Qualifiers sono in diretta in chiaro su SuperTennis #BJKCup | BMW Italia - facebook.com facebook