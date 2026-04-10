Italia-Giappone oggi BJK Cup 2026 | orari singolari tv programma streaming

Oggi, venerdì 10 aprile, prende il via la competizione tra Italia e Giappone nella fase iniziale della BJK Cup 2026. La giornata prevede orari insoliti per le partite, con la trasmissione in diretta su alcuni canali e la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming. Il programma include singolari e doppi, con le sfide che si svolgeranno in diverse sedi nel corso della giornata.

Oggi, venerdì 10 aprile, inizierà il cammino dell’ Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso anno le azzurre dovranno guadagnarsi sul campo l’accesso alle Finals, così nel turno delle qualificazioni le ragazze di Tathiana Garbin ospiteranno il Giappone. La sfida tra azzurre e nipponiche si disputerà a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei: nella prima giornata ad aprire le danze, alle ore 12.00, saranno la numero 2 azzurra, Elisabetta Cocciaretto, e la numero 1 nipponica, Moyuka Uchijima, mentre a seguire il secondo match opporrà la numero 1 italiana, Jasmine Paolini, alla numero 2 giapponese, Himeno Sakatsume. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari, tv, programma, streaming Italia-Giappone, Billie Jean King Cup 2026: programma, orari, tv, streamingInizia il cammino dell’Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso anno le azzurre dovranno... Italia-Giappone oggi hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingSiamo pronti per vivere una partita di capitale importanza per la nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio nel suo percorso ai Giochi Olimpici... Temi più discussi: BJK Cup, Italia-Giappone LIVE su SuperTennis: venerdì dalle 12 Cocciaretto-Uchijima; BJK Cup, l'Italia pronta alla sfida contro il Giappone: gli allenamenti di oggi; Italia-Giappone, qualifier BJK CUP 2026: tutto quello che c'è da sapere; Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari, tv, programma, streaming. Italia-Giappone oggi, BJK Cup 2026: orari singolari, tv, programma, streamingOggi, venerdì 10 aprile, inizierà il cammino dell'Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso anno ... oasport.it LIVE Cocciaretto-Uchijima, Italia-Giappone BJK 2026 in DIRETTA: primo singolare pieno di insidieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Giappone, sfida di ... oasport.it Decisi gli accoppiamenti della sfida tra Italia e Giappone Cocciaretto - Uchijima Paolini - Sakatsume Errani/Paolini - Hozumi/Aoyama Paolini - Uchijima Cocciaretto - Sakatsume Si parte domani alle 12:00, in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook Tathiana Garbin racconta l’atmosfera alla vigilia di Italia-Giappone x.com