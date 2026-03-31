A Borgomanero una giovane donna di 24 anni è stata arrestata in flagranza di reato dopo un episodio di violenza avvenuto tra le mura di casa. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato, in seguito a quanto accaduto con un’arma da taglio. La vicenda si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo un’aggressione di natura grave.

Sfregia al volto una ventenne per gelosia. La Procura di Novara contesta il tentato omicidio Un’aggressione brutale, consumata tra le mura domestiche e culminata con un arresto in flagranza di reato. Nella tarda serata del 29 marzo, il centro di Borgomanero è stato teatro di un grave fatto di sangue che ha visto come protagonista una donna di 24 anni, già nota alle forze dell’ordine, ora accusata di aver ferito gravemente una ventenne con una mannaia. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe scaturito da gelosia legata a una nuova relazione intrapresa dalla vittima con l’ex compagno dell’aggreditrice. La ventenne è stata raggiunta da un fendente netto che le ha solcato il lato sinistro del viso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Borgomanero, aggressione con una mannaia in centro: arrestata una 24enne

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