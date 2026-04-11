Un noto magistrato italiano, noto per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata, è deceduto a Roma all’età di 85 anni. La sua carriera ha visto numerose inchieste e processi contro gruppi mafiosi, rendendolo una figura di spicco nel settore giudiziario. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra le istituzioni e i colleghi, che lo ricordano per il contributo dato alla giustizia.

È morto a Roma, all’età di 85 anni, uno dei magistrati italiani più apprezzati, figura di primo piano nella lotta alla criminalità organizzata. La scomparsa, avvenuta giovedì 9 aprile, è stata resa nota dalla famiglia nel giorno dei funerali, celebrati nella parrocchia di San Francesco d’Assisi a Monte Mario. Una vita al servizio della magistratura. E’ morto Gianfranco Riggio: nato a Gela il 21 novembre 1940, ha dedicato 47 anni alla magistratura, distinguendosi per rigore, integrità e riservatezza. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli sia requirenti sia giudicanti, operando in sedi particolarmente delicate come Agrigento, Caltanissetta, Monza, Roma e presso la Corte di Cassazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Istituzioni italiane in lutto, addio al magistrato protagonista della lotta alla mafia

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