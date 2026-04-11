È morto il magistrato Gianfranco Riggio fu protagonista della lotta contro la cupola agrigentina
È morto giovedì 9 aprile a Roma il magistrato Gianfranco Riggio, che aveva 85 anni. Riggio, impegnato per molti anni nella lotta contro la mafia, aveva concluso la carriera come procuratore capo presso la Procura della Repubblica di Spoleto. La sua attività professionale si è concentrata sulla repressione delle organizzazioni criminali, con particolare attenzione alla
Gianfranco Riggio, magistrato di lungo corso, protagonista della lotta alla mafia, che ha concluso la sua importante carriera da procuratore capo della Procura della Repubblica di Spoleto, è morto a Roma all'età di 85 anni giovedì 9 aprile. L'annuncio della scomparsa, come riporta l'Adnkronos, è.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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