È morto il magistrato Gianfranco Riggio fu protagonista della lotta contro la cupola agrigentina

È morto giovedì 9 aprile a Roma il magistrato Gianfranco Riggio, che aveva 85 anni. Riggio, impegnato per molti anni nella lotta contro la mafia, aveva concluso la carriera come procuratore capo presso la Procura della Repubblica di Spoleto. La sua attività professionale si è concentrata sulla repressione delle organizzazioni criminali, con particolare attenzione alla