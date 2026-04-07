Nella serata del 6 aprile si è spento a Padova il magistrato Pietro Calogero, noto per le sue attività investigative legate agli anni di piombo. È ricordato principalmente per l'inchiesta denominata “7 aprile”, che ha avuto un ruolo rilevante in quegli anni. La sua morte rappresenta la perdita di una figura importante nel settore giudiziario italiano.

È morto nella tarda serata del 6 aprile a Padova il magistrato Pietro Calogero, figura simbolo delle indagini sugli anni di piombo e noto soprattutto per l’inchiesta passata alla storia come “7 aprile”. Aveva 86 anni. La sua scomparsa è avvenuta a poche ore dal 47° anniversario di quella maxi operazione giudiziaria che segnò profondamente la storia politica e giudiziaria dell’Italia. Il 7 aprile 1979 l’Italia si svegliò con una vasta retata coordinata tra Padova, Milano e Roma, finalizzata a smantellare il terrorismo di sinistra. Il contesto era quello successivo al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro, avvenuti appena un anno prima per mano delle Brigate Rosse, un evento che aveva scosso profondamente il Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio al magistrato Pietro Calogero, protagonista delle inchieste sugli anni di piombo

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