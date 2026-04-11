In Italia, il Nuovo Partito Islamico si sta rafforzando e organizza le proprie attività senza preoccuparsi dell'attenzione mediatica. Recentemente, ha celebrato pubblicamente un evento legato a una figura chiamata Hannoun, mentre si fa strada anche la richiesta di liberare persone condannate per terrorismo. La loro presenza cresce e le azioni si fanno più visibili nel panorama politico e sociale.

Si sentono forti. E non hanno (più) alcuna intenzione di tenere un basso profilo. Il Nuovo Partito Islamico, nella preoccupante indifferenza della stampa pettinata italiana, si sta organizzando. È pronto ad alzare la voce e ad avanzare pretese e rivendicazioni. Questo pomeriggio, alle quattro a Piazzale Loreto, Milano darà all'Italia un assaggio di quello che potrà diventare il nostro Paese, se questa dinamica squisitamente politica non verrà presa sul serio. Basta andare sul profilo Instagram dei Giovani Palestinesi per avere un'idea precisa dei motivi di una simile mobilitazione. «Questo lunedì il parlamento israeliano ha approvato la legge che prevede la pena di morte per i prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Islamici in festa per Hannoun. E ora vogliono liberare pure i condannati per terrorismo

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