L' asse tra ProPal e anarchici per liberare Hannoun e Cospito
Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, un gruppo di anarchici e sostenitori di ProPal ha avviato una campagna comune. L’obiettivo è ottenere la liberazione di Hannoun e Cospito. Da mesi organizzano cortei e presidi davanti alle carceri, cercando di attirare l’attenzione sull’azione congiunta. La mobilitazione si sta sviluppando tra manifestazioni e incontri, con l’intento di mantenere alta la pressione sulle autorità.
Una campagna coordinata che ha come punto di partenza ideale le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 per culminare con cortei e presidi davanti alle carceri. È quella della galassia ProPal per la liberazione di Mohammad Hannoun e tutti gli altri palestinesi arrestati nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di finanziamento di Hamas in Italia. Una serie di iniziative nazionali, cittadine e iper-locali che si sovrappongono alle altre istanze delle anime gruppettare della protesta: dagli anarchici pro Cospito ai movimenti anti-Israele, anti-Usa, anti-Nato, anti-Meloni e compagnia manifestante. 🔗 Leggi su Iltempo.it
