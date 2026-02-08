L' asse tra ProPal e anarchici per liberare Hannoun e Cospito

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, un gruppo di anarchici e sostenitori di ProPal ha avviato una campagna comune. L’obiettivo è ottenere la liberazione di Hannoun e Cospito. Da mesi organizzano cortei e presidi davanti alle carceri, cercando di attirare l’attenzione sull’azione congiunta. La mobilitazione si sta sviluppando tra manifestazioni e incontri, con l’intento di mantenere alta la pressione sulle autorità.

Durante il corteo a sostegno di Cospito, alcuni manifestanti hanno provocato danni e tensioni.

Il mondo ProPal esprime solidarietà nei confronti di Mohammad Hannoun e degli altri coinvolti nell’operazione Domino, condotta da Digos e Finanza il 27 dicembre.

