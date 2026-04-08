terrorismo la decisione della cassazione su mohammad hannoun

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare con rinvio le ordinanze del Riesame relative a Mohammad Hannoun, coinvolto in un procedimento legato a presunti atti di terrorismo. La decisione riguarda specificamente il rigetto delle richieste di ricorso presentate dagli avvocati dell’indagato. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di indagini giudiziarie su eventi collegati a attività terroristiche. La Corte ha ora disposto un nuovo esame delle questioni sollevate.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame che confermavano gli arresti del gip del tribunale di Genova nei confronti del presidente dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, Ra’ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji, in carcere con l'accusa di avere finanziato Hamas. La Suprema Corte ha inoltre decretato inammissibili i due ricorsi della procura di Genova contro la scarcerazione, decisa dal tiibunale del Riesame in precedenza, nei confronti di Raed Al Salahat, 48 anni, difeso dagli avvocati Samuele Zucchini ed Emanuele Tambuscio e di Khalil Abu Deiah, legale rappresentante dell'associazione La Cupola d'Oro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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