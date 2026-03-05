Due scuole sannite, l’I.I.S. “Aldo Moro” e l’I.I.S. “Enrico Fermi” di Montesarchio, hanno raggiunto la finale nazionale del Green Game, il progetto educativo che si concentra su riciclo e sostenibilità ambientale. L’evento si è svolto con la partecipazione di istituti di tutta Italia, coinvolgendo studenti delle scuole secondarie di secondo grado in attività legate alla tutela ambientale.

Si è svolto anche per l’I.I.S. “Aldo Moro” e per l’I.I.S. “Enrico Fermi” di Montesarchio, l’appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia. Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse degli istituti di Benevento hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la Finale Nazionale sono state le classi 1^A dell’I.I.S. “Aldo Moro” e 2^B dell’I.I.S. “Enrico Fermi”, che rappresenteranno la provincia di Benevento nell’atto conclusivo del progetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Green Game, due scuole sannite conquistano la finale nazionale

Green Game: le scuole della provincia di Foggia conquistano la finale nazionale e volano a RomaNel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico ìA.

Leggi anche: Green Game, tre classi salernitane conquistano la finale nazionale a Roma

Contenuti utili per approfondire Green Game.

Temi più discussi: Green Game, l'istituto Michele Maria Milano conquista la finale nazionale e vola a Roma; Green Game, partecipazione delle scuole Ulpiani e Mazzocchi-Umberto I di Ascoli; Novara vola alla finale nazionale del Green game; Marsala: studenti del Damiani in Francia. Il Rosina Salvo in finale al Green Game.

GREEN GAME: L’I.I.S. ALDO MORO E L’I.I.S. ENRICO FERMI DI MONTESARCHIO CONQUISTANO LA FINALE NAZIONALE E VOLANO A ROMA!Si è svolto anche per l’I.I.S. Aldo Moro e per l’I.I.S. Enrico Fermi di Montesarchio, l’appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ... tvsette.net

Green Game, l'istituto Michele Maria Milano conquista la finale nazionale e vola a RomaNel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse degli istituti di Reggio Calabria hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo ... reggiotoday.it

Marsala: studenti del "Damiani" in Francia. Il "Rosina Salvo" in finale al Green Game #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

“ #GreenGame”: le scuole della provincia di #Foggia conquistano la finale nazionale e volano a #Roma x.com