Green Game | le scuole della provincia di Foggia conquistano la finale nazionale e volano a Roma

Le scuole della provincia di Foggia hanno conquistato la finale nazionale del Green Game, grazie alla loro partecipazione attiva e alle idee innovative sul riciclo. La vittoria deriva dall’impegno degli studenti nel proporre progetti pratici per ridurre gli sprechi e promuovere la sostenibilità. La gara si è svolta con entusiasmo e coinvolgimento, portando le scuole a ottenere un importante riconoscimento. Ora si preparano a volare a Roma per la fase successiva della competizione.

Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico ìA. Voltaì di Foggia, del Polo Tecnologico 'Di Sangro Minuziano Alberti' di San Severo, del Liceo Statale 'E.Pestalozzi' di San Severo e del Liceo 'Lanza–Perugini' di Foggia, hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo.