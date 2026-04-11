A Islamabad sono iniziati oggi i colloqui tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran, i primi incontri ufficiali tra i due paesi dal 1979. Il primo ministro pakistano ha aperto ufficialmente la sessione, che si svolge in un momento di crescente attenzione sulla regione del Golfo e sullo stretto di Hormuz. Le discussioni, che si protraggono a lungo, coinvolgono entrambe le parti senza ancora dettagli sui contenuti trattati.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha inaugurato oggi i tanto attesi Colloqui di Islamabad, segnando l’inizio di colloqui diretti ad alto livello tra Stati Uniti e Iran, i primi dal 1979. Sharif ha incontrato separatamente le delegazioni americana e iraniana, con l’obiettivo – estremamente ambizioso – di trasformare la fragile tregua di due settimane in una pace stabile nel Medio Oriente. La delegazione statunitense è guidata dal vicepresidente JD Vance, accompagnato dal genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, e dall’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff. La parte iraniana è guidata dal presidente del...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Colloqui storici a Islamabad: Usa e Iran trattano a oltranza, nodo Hormuz

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